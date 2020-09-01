Мітинг проти Шкарлета під Кабміном. Фото: «Еспресо», 24 канал

https://racurs.ua/ua/n143228-ostanniy-dzvonyk-shkarletu-vlashtuvaly-pid-kabminom-aktyvisty-vymagaut-vidstavky-glavy-mon-foto.html

Ракурс

Навчальний рік в Україні розпочався акцією протесту проти виконуючого обов’язки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Студенти під будівлею Кабміну в Києві вимагають відставки чиновника. Акція відбувається в іронічному форматі шкільного дзвоника — останнього дзвоника для Шкарлета. Участь у заході беруть кілька десятків осіб. Активісти стверджують, що Шкарлет блокує реформу освіти. Про це повідомляється на сторінці «+Зашкварлет» у Facebook.

Ми — представники молоді і студентства — хочемо якісної освіти. Хочемо рівного права на вступ. Хочемо займатися наукою після випуску, — йдеться у заяві організаторів акції.

Усіх, хто хоче долучитися до акції, просять приносити з собою штучні квіти, бо «штучні квіти для штучного міністра».

Нагадаємо, в.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета зловили на 90% плагіату у його наукових роботах. Виявилося, що стаття для докторської дисертації Шкарлета перенасичена плагіатом.