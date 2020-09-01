Митинг против Шкарлета под Кабмином. Фото: «Еспресо», 24 канал

https://racurs.ua/n143228-posledniy-zvonok-shkarletu-ustroili-pod-kabminom-aktivisty-trebuut-otstavki-glavy-mon-foto.html

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Учебный год в Украине начался с акции протеста против исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Студенты под зданием Кабмина в Киеве требуют отставки чиновника. Акция проходит в ироничном формате школьного звонка — последнего звонка для Шкарлета. В мероприятии принимают участие несколько десятков человек. Активисты утверждают, что Шкарлет блокирует реформу образования. Об этом сообщается на странице «+Зашкварлет» в Facebook.

Мы — представители молодежи и студенчества — хотим качественного образования. Хотим равного права на поступление. Хотим заниматься наукой после выпуска, — говорится в заявлении организаторов акции.

Всех, кто хочет присоединиться к акции, просят приносить с собой искусственные цветы, потому что «искусственные цветы для искусственного министра».

Напомним, и. о. министра образования и науки Сергея Шкарлета поймали на 90% плагиата в его научных работах. Оказалось, что статья для докторской диссертации Шкарлета перенасыщена плагиатом.