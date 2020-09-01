Статью «о недоносительстве» шьет ФСБ задержанным в Крыму активистам

https://racurs.ua/n143227-statu-o-nedonositelstve-shet-fsb-zaderjannym-v-krymu-aktivistam.html

Ракурс

Обыски в домах крымских татар в аннексированном Крыму, которые ФСБ провела 31 августа, завершились возбуждением уголовного дела по статье «о недоносительстве». Также у одного из активистов забрали украинский паспорт.

Задержанного ранее крымского татарина и журналиста «Крымской солидарности» Айдера Кадырова поздно ночью отпустили из здания ФСБ в Симферополе. Остальных трех крымскотатарских активистов, которых вчера задержали российские силовики, также отпустили под подписку о невыезде. Об этом «Крымская солидарность» информирует в Фейсбук.

Против активистов возбуждено уголовное дело по статье «о недоносительстве» (205.6 УК России). Как утверждает следователь ФСБ, в 2015 году в соцсети «Вконтакте» задержанные переписывались с неким Умиджоном Дадажоновым, который якобы был участником формирования «Исламское государство».

Напомним, 31 августа силовики РФ провели обыски в домах крымских татар в Судаке, Советском и Нижнегорском районах. Супруга Айдера Кадырова сообщила, что у мужа забрали украинский паспорт, а самого его увезли в Симферополь на допрос. В МИД Украины выразили протест из-за новых обысков и задержаний в Крыму.