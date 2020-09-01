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Ракурс
У «неінформуванні» підозрює ФСБ затриманих в Криму активістів — новини Криму

Статтю про «неінформування» шиє ФСБ затриманим у Криму активістам

1 вер 2020, 10:57
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Обшуки в будинках кримських татар в анексованому Криму, які ФСБ провела 31 серпня, завершилися порушенням кримінальної справи за статтею «про неінформування». Також у одного з активістів відібрали український паспорт.

Затриманого раніше кримського татарина і журналіста «Кримської солідарності» Айдера Кадирова пізно вночі відпустили з будівлі ФСБ у Сімферополі. Решту трьох кримськотатарських активістів, яких учора затримали російські силовики, також відпустили під підписку про невиїзд. Про це «Кримська солідарність» інформує у Фейсбук.

Проти активістів порушено кримінальну справу за статтею «про неінформування» (205.6 КК Росії). Як стверджує слідчий ФСБ, у 2015 році в соцмережі «Вконтакте» затримані листувалися з таким собі Уміджоном Дадажоновим, який нібито був учасником формування «Ісламська держава».

Обшуки та затримання у Криму / Фото: "Кримська солідарність" у Фейсбук

Обшуки та затримання у Криму / Фото: "Кримська солідарність" у Фейсбук

Нагадаємо, 31 серпня силовики РФ провели обшуки в будинках кримських татар в Судаку, Радянському і Нижньогірському районах. Дружина Айдера Кадирова повідомила, що у чоловіка забрали український паспорт, а його самого відвезли до Сімферополя на допит. У МЗС України висловили протест через нові обшуків і затримання в Криму.


Обшуки та затримання у Криму / Фото: "Кримська солідарність" у Фейсбук

Обшуки та затримання у Криму / Фото: "Кримська солідарність" у Фейсбук

Джерело: Ракурс


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