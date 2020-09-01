У «неінформуванні» підозрює ФСБ затриманих в Криму активістів — новини Криму

https://racurs.ua/ua/n143227-stattu-pro-neinformuvannya-shyie-fsb-zatrymanym-v-krymu-aktyvistam.html

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Обшуки в будинках кримських татар в анексованому Криму, які ФСБ провела 31 серпня, завершилися порушенням кримінальної справи за статтею «про неінформування». Також у одного з активістів відібрали український паспорт.

Затриманого раніше кримського татарина і журналіста «Кримської солідарності» Айдера Кадирова пізно вночі відпустили з будівлі ФСБ у Сімферополі. Решту трьох кримськотатарських активістів, яких учора затримали російські силовики, також відпустили під підписку про невиїзд. Про це «Кримська солідарність» інформує у Фейсбук.

Проти активістів порушено кримінальну справу за статтею «про неінформування» (205.6 КК Росії). Як стверджує слідчий ФСБ, у 2015 році в соцмережі «Вконтакте» затримані листувалися з таким собі Уміджоном Дадажоновим, який нібито був учасником формування «Ісламська держава».

Нагадаємо, 31 серпня силовики РФ провели обшуки в будинках кримських татар в Судаку, Радянському і Нижньогірському районах. Дружина Айдера Кадирова повідомила, що у чоловіка забрали український паспорт, а його самого відвезли до Сімферополя на допит. У МЗС України висловили протест через нові обшуків і затримання в Криму.