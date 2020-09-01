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Погода в Україні. Фото: flickr.com

Град, шквали та грози — синоптики оголосили штормове попередження в Україні (КАРТА)

1 вер 2020, 10:23
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Погода в Україні 1 вересня значно погіршиться вдень. У західних областях прогнозують грози, місцями град та шквали 15−20 м/с.

А сильні зливи очікуються у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях. У південних, східних, Сумській, Тернопільській та більшості центральних областей вдень переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Як відомо, при штормових попередженнях, коли сила поривів вітру досягає 15−20 м/с і навіть 30 м/с, рятувальники рекомендують дотримуватися основних правил техніки безпеки:

  • у будинках чи квартирах необхідно щільно закрити всі вікна, а з незасклених балконів та лоджій треба прибрати всі предмети, які можуть випасти назовні;
  • вдома під час штормового вітру краще ховатися подалі від вікон, а в багатоквартирних будинках не варто користуватися ліфтом, бо у разі знеструмлення він зупиниться;
  • якщо ж у приватному будинку зірвало дах, треба ховатися під столом, в шафі, ванній кімнаті та інших подібних місцях;
  • на вулиці під час негоди слід подалі триматися від рекламних щитів, ліній електропередачі та великих дерев;
  • не можна підходити до обірваних проводів та дерев, які розгойдуються. Також особливо небезпечні гнилі і старі, а також самотньо стоячі дерева;
  • у разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку: магазині, торговельному центрі, під’їзді.

Погода в Україні погіршиться. Карта: Гідрометцентр


Пожежна небезпека в Україні. Карта: Гідрометцентр

Раніше повідомлялося, що погода в Україні 1 вересня очікувалася спекотна та сонячна. Синоптики прогнозували дощі та грози на заході країни, в інших регіонах без опадів.

Джерело: Ракурс


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