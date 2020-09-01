Київ у перший день осені скували масштабні затори, фото — Главком

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Ракурс

Затори скували Київ уранці 1 вересня. Батьки повезли дітей у школи на уроки і столиця зупинилася.

Особливо дошкуляють затори в середмісті. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Рух ускладнено на проспекті Перемоги та на бульварі Шевченко. Тягучки утворилися на вулицях Жилянській, Короленківській, Великій Васильківській, Житомирській, Софіївській, Хрещатику, Григорія Андрющенка, Павлівській, бульварі Дружби народів та Надніпрянському шосе.

На мостах ситуація легша, хоча «стоять» Дарницький міст та Дарницьке шосе, а на лівому березі затори уранці були на під’їзді до Броварського проспекту та Дніпровської набережної.

Затори також спостерігаються у напрямку столиці з боку Броварів, Вишневого та Козина.