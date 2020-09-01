Киев в первый день осени сковали масштабные пробки, фото — Главком

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Ракурс

Пробки сковали Киев утром 1 сентября. Родители повезли детей в школы на уроки и столица остановилась.

Особенно донимают пробки в центре города. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Движение затруднено на проспекте Победы и на бульваре Шевченко. Тянучки образовались на улицах Жилянской, Короленковской, Большой Васильковской, Житомирской, Софиевской, Крещатике, Григория Андрющенко, Павловской, бульваре Дружбы народов и Надднепрянском шоссе.

На мостах ситуация легче, хотя «стоят» Дарницкий мост и Дарницкое шоссе, а на левом берегу пробки утром были на подъезде к Броварскому проспекту и Днепровской набережной.

Пробки также наблюдаются в направлении столицы со стороны Броваров, Вишневого и Козино.