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Киев в первый день осени сковали масштабные пробки, фото — Главком

Киев 1 сентября сковали масштабные пробки (КАРТА)

1 сен 2020, 10:19
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Пробки сковали Киев утром 1 сентября. Родители повезли детей в школы на уроки и столица остановилась.

Особенно донимают пробки в центре города. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Движение затруднено на проспекте Победы и на бульваре Шевченко. Тянучки образовались на улицах Жилянской, Короленковской, Большой Васильковской, Житомирской, Софиевской, Крещатике, Григория Андрющенко, Павловской, бульваре Дружбы народов и Надднепрянском шоссе.

Киев в первый день осени сковали масштабные пробки, скриншот Гугл

На мостах ситуация легче, хотя «стоят» Дарницкий мост и Дарницкое шоссе, а на левом берегу пробки утром были на подъезде к Броварскому проспекту и Днепровской набережной.

Киев в первый день осени сковали масштабные пробки, скриншот Гугл


Пробки также наблюдаются в направлении столицы со стороны Броваров, Вишневого и Козино.

Киев в первый день осени сковали масштабные пробки, скриншот Гугл

Источник: Ракурс


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