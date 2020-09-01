Дудл ко Дню знаний. Скриншот: Ракурс

https://racurs.ua/n143224-gugl-predstavil-novyy-dudl-ko-dnu-znaniy.html

Ракурс

Google (Гугл) посвятил новый doodle (дудл) началу учебного года и Дню знаний.

Американская корпорация на главной странице своего поисковика изобразила предметы, без которых сложно представить жизнь каждого школьника, и стилизовала их в общий рисунок. Из предметов выложили название поисковой системы.

Во всех школах Украины 1 сентября традиционно празднуют начало учебного года на торжественной линейке. Однако в этом году праздник проходит с карантинными ограничениями из-за эпидемии коронавируса. Чтобы обезопасить детей от заражения, школы ввели социальную дистанцию и заставили учеников носить защитные маски.

Также на входе в учебные заведения будут проводить температурный скрининг, а учителей обяжут мыть руки после каждого урока.

При этом самые маленькие школьники, учащиеся 1−4 классов, смогут передвигаться в школах без масок и респираторов. Также для учеников разработают разные расписания, а некоторые уроки будут проводить на открытом воздухе.



Напомним, ранее мы сообщали, что обучение в школах начнется с 1 сентября, несмотря на эпидемию коронавируса и увеличение количества заболеваний. Минздрав заверил, что подготовил перечень правил для безопасного обучения.

Отмечается, что учебный процесс будет происходить во всех регионах, кроме административно-территориальных единиц, отнесенных к «красной» зоне.