Дудл до Дня знань. Скріншот: Ракурс

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Ракурс

Google (Гугл) присвятив новий doodle (дудл) початку нового навчального року і Дню знань.

Американська корпорація на головній сторінці свого пошуковика зобразила предмети, без яких складно уявити життя кожного школяра, і стилізувала їх у загальний малюнок. З предметів виклали назву пошукової системи.

У всіх школах України 1 вересня традиційно святкують початок навчального року на урочистій лінійці. Однак в цьому році свято проходить з карантинними обмеженнями через епідемію коронавірусу. Щоб убезпечити дітей від зараження, школи ввели соціальну дистанцію і змусили учнів носити захисні маски.

Також на вході до навчальних закладів будуть проводити температурний скринінг, а вчителів зобов’яжуть мити руки після кожного уроку.

При цьому найменші школярі, учні 1−4 класів, зможуть пересуватися в школах без масок і респіраторів. Також для учнів розроблять різні розклади, а деякі уроки проводитимуть на відкритому повітрі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що навчання в школах розпочнеться з 1 вересня попри епідемію коронавірусу і збільшення кількості захворювань. МОЗ запевнив, що підготував перелік правил для безпечного навчання.

Зазначається, що навчальний процес буде відбуватися у всіх регіонах, крім адміністративно-територіальних одиниць, віднесених до «червоної» зони.