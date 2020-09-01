Рекордное число инфицированных в сентябре прогнозирует Шмыгаль

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Коронавирус в Украине подкосил уже 123 тыс. человек. Однако рекордное число инфицированных коронавирусом по состоянию на конец сентября спрогнозировал премьер-министр Денис Шмыгаль. Также глава Кабмина пообещал обеспечить школьников масками, если родители не будут иметь средств для их закупки.

Сегодня у нас от 2 тыс. до 2,5 тыс. больных ежедневно. По прогнозам, до конца сентября эта цифра возрастет до 3 тыс. заболевших ежедневно, — рассказал Шмыгаль на одном из телеканалов, пишет УНН.

По словам премьера, результатом такого роста числа инфицированных будет загруженность больничных коек по стране на 80%. В то же время министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорит, что сейчас в Украине для госпитализации пациентов с COVID-19 готовы более 36 тыс. коек.

Также Шмыгаль отметил, что если родители учеников не смогут самостоятельно приобрести средства индивидуальной защиты от коронавирусной болезни, они могут потребовать это сделать от государства.

Информация о том, что государство не выделило деньги на закупку средств защиты школьникам — ложная, поскольку средства выделены, об этом ранее говорил министр. Наши специальные комиссии две недели подряд выезжали на места в школы и мониторили там ситуацию, — рассказал Шмыгаль.

Премьер утверждает, что родительские комитеты в случае необходимости должны сообщить о своей несостоятельности собрать средства на маски и антисептики руководству школы.

Напомним, экс-министр образования Анна Новосад написала в Фейсбуке, что средства на антисептики и маски государство для школ не выделило.