Рекордное число инфицированных в сентябре прогнозирует Шмыгаль

Рекордное число инфицированных в сентябре прогнозирует Шмыгальhttps://racurs.ua/n143222-rekordnoe-chislo-inficirovannyh-v-sentyabre-prognoziruet-shmygal.htmlРакурс
Коронавирус в Украине подкосил уже 123 тыс. человек. Однако рекордное число инфицированных коронавирусом по состоянию на конец сентября спрогнозировал премьер-министр Денис Шмыгаль. Также глава Кабмина пообещал обеспечить школьников масками, если родители не будут иметь средств для их закупки.
Сегодня у нас от 2 тыс. до 2,5 тыс. больных ежедневно. По прогнозам, до конца сентября эта цифра возрастет до 3 тыс. заболевших ежедневно, — рассказал Шмыгаль на одном из телеканалов, пишет УНН.
По словам премьера, результатом такого роста числа инфицированных будет загруженность больничных коек по стране на 80%. В то же время министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорит, что сейчас в Украине для госпитализации пациентов с COVID-19 готовы более 36 тыс. коек.
Также Шмыгаль отметил, что если родители учеников не смогут самостоятельно приобрести средства индивидуальной защиты от коронавирусной болезни, они могут потребовать это сделать от государства.
Информация о том, что государство не выделило деньги на закупку средств защиты школьникам — ложная, поскольку средства выделены, об этом ранее говорил министр. Наши специальные комиссии две недели подряд выезжали на места в школы и мониторили там ситуацию, — рассказал Шмыгаль.
Премьер утверждает, что родительские комитеты в случае необходимости должны сообщить о своей несостоятельности собрать средства на маски и антисептики руководству школы.
Напомним, экс-министр образования Анна Новосад написала в Фейсбуке, что средства на антисептики и маски государство для школ не выделило.
На систему образования выделено 00,00 грн из фонда противодействия COVID-19 (забрали на него из образования весной 5 млрд грн). Может, еще успеют? Только школа — это 443 тыс. педагогических работников (из них 70 тыс. пенсионеры), более 4 млн учеников, — указала Новосад.