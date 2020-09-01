Рекордну кількість інфікованих у вересні спрогнозував Шмигаль

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Коронавірус в Україні підкосив вже 123 тис. осіб. Проте рекордну кількість інфікованих коронавірусом станом на кінець вересня спрогнозував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також глава Кабміну пообіцяв забезпечити школярів масками, якщо батьки не матимуть коштів для їх закупівлі.

Сьогодні в нас від 2 тис. до 2,5 тис. хворих щодня, за прогнозами до кінця вересня ця цифра зросте до 3 тис. захворілих щодня, — розповів Шмигаль на одному із телеканалів, пише УНН.

За словами прем'єра, результатом такого збільшення інфікованих буде завантаженість лікарняних ліжок по країні на 80%. Водночас, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов каже, що наразі в Україні для госпіталізації пацієнтів, хворих на COVID-19, готові понад 36 тис. ліжок.

Також Шмигаль зазначив, що якщо батьки учнів не матимуть коштів для закупівлі засобів індивідуального захисту від коронавірусної хвороби, вони можуть затребувати це зробити у держави.

Інформація про те, що держава не виділила кошти на закупівлю засобів захисту школярам — неправдива, оскільки кошти виділено, про це раніше говорив міністр освіти. Наші спеціальні комісії два тижні поспіль виїжджали на місця до шкіл і моніторили там ситуацію, — розповів Шмигаль.

Прем'єр переконує, що батьківські комітети в разі потреби мають повідомити про свою неспроможність зібрати кошти на маски та антисептики керівництво школи.

Нагадаємо, екс-міністр освіти Анна Новосад написала у Фейсбук, що кошти на антисептики і маски держава для шкіл не виділила.