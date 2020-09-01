Рекордну кількість інфікованих у вересні спрогнозував Шмигаль

Рекордну кількість інфікованих у вересні спрогнозував Шмигальhttps://racurs.ua/ua/n143222-rekordnu-kilkist-infikovanyh-u-veresni-sprognozuvav-shmygal.htmlРакурс
Коронавірус в Україні підкосив вже 123 тис. осіб. Проте рекордну кількість інфікованих коронавірусом станом на кінець вересня спрогнозував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також глава Кабміну пообіцяв забезпечити школярів масками, якщо батьки не матимуть коштів для їх закупівлі.
Сьогодні в нас від 2 тис. до 2,5 тис. хворих щодня, за прогнозами до кінця вересня ця цифра зросте до 3 тис. захворілих щодня, — розповів Шмигаль на одному із телеканалів, пише УНН.
За словами прем'єра, результатом такого збільшення інфікованих буде завантаженість лікарняних ліжок по країні на 80%. Водночас, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов каже, що наразі в Україні для госпіталізації пацієнтів, хворих на COVID-19, готові понад 36 тис. ліжок.
Також Шмигаль зазначив, що якщо батьки учнів не матимуть коштів для закупівлі засобів індивідуального захисту від коронавірусної хвороби, вони можуть затребувати це зробити у держави.
Інформація про те, що держава не виділила кошти на закупівлю засобів захисту школярам — неправдива, оскільки кошти виділено, про це раніше говорив міністр освіти. Наші спеціальні комісії два тижні поспіль виїжджали на місця до шкіл і моніторили там ситуацію, — розповів Шмигаль.
Прем'єр переконує, що батьківські комітети в разі потреби мають повідомити про свою неспроможність зібрати кошти на маски та антисептики керівництво школи.
Нагадаємо, екс-міністр освіти Анна Новосад написала у Фейсбук, що кошти на антисептики і маски держава для шкіл не виділила.
На систему освіти виділено 00,00 грн з фонду протидії COVID-19 (забрано в нього з освіти навесні 5 млрд грн). Може, ще встигнуть? Тільки школа — це 443 тис. педагогічних працівників (з них 70 тис. пенсіонери), більш як 4 млн учнів, — вказала Новосад.