Від COVID-19 за добу померли 50 українців — нова статистика коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n143221-vid-covid-19-za-dobu-pomerly-50-ukrayinciv-nova-statystyka-koronavirusu.html

Ракурс

Коронавірус в Україні за добу виявили знову у понад 2 тис. пацієнтів. На COVID-19 31 серпня захворіли 2 тис. 88 людей, померли від ускладнень 48 осіб.

Найбільше нових випадків — на Харківщині (262) та Одещині (211). Також понад 100 хворих зафіксували у Львівській (193), Тернопільській (180), Івано-Франківській (169), Чернівецькій (117) областях, а також у Києві (176). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Всього в Україні коронавірусне захворювання виявили вже у 123 тис. 303 людей. З них 2 тис 605 пацієнтів померли від ускладнень. 31 серпня в МОЗ повідомляли, що в лікарнях країни зайняті 9 тис. 972 ліжка для COVID-хворих. Це третина від усього ліжкового фонду.

В Україні зафіксовано три повторних випадки зараження — в Одеській і Житомирській областях.

Міністерство освіти оприлюднило протокол дій при виявленні коронавірусу в учнів і вчителів.

Дитину із ознаками ГРВІ ізолюють в спеціальному приміщенні до приїзду батьків. Якщо COVID-19 підтвердиться, то на дистанційне навчання відправиться весь клас. Якщо ознаки ГРВІ виявлені у вчителя, він зобов’язаний залишити школу і звернутися до лікаря. При підтвердженні діагнозу всі контактні особи не повинні виходити на роботу.

У світі інфікувалося понад 25 млн осіб. Кількість випадків в США перевищила 6 млн. У трійці антилідерів залишаються Бразилія (3,86 млн) та Індія (3,68 млн).