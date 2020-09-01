От COVID-19 за сутки умерли 50 украинцев — новая статистика коронавируса

https://racurs.ua/n143221-ot-covid-19-za-sutki-umerli-50-ukraincev-novaya-statistika-koronavirusa.html

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Коронавирус в Украине за сутки обнаружили снова у более 2 тыс. пациентов. COVID-19 31 августа заболели 2 тыс. 88 человек, умерли от осложнений 48 человек.

Больше всего новых случаев — на Харьковщине (262) и в Одесской (211) области. Также более 100 больных зафиксировали во Львовской (193), Тернопольской (180), Ивано-Франковской (169), Черновицкой (117) областях и Киеве (176). Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.

Всего в Украине коронавирусное заболевание обнаружили уже у 123 тыс. 303 человек. Из них 2 тыс. 605 пациентов умерли от осложнений. 31 августа в Минздраве сообщали, что в больницах страны заняты 9 тыс. 972 койки для COVID-больных. Это треть от всего фонда.

В Украине зафиксированы также три повторных случаи заражения — в Одесской и Житомирской областях.

Министерство образования обнародовало протокол действий при обнаружении коронавируса у учащихся и учителей.

Ребенка с признаками ОРВИ изолируют в специальном помещении до приезда родителей. Если COVID-19 подтвердится, то на дистанционное обучение отправится весь класс. Если признаки ОРВИ обнаружат у учителя, он обязан будет уйти с помещения школы и обратиться к врачу. При подтверждении диагноза все контактные лица не должны выходить на работу.

В мире инфицировалось больше 25 млн человек. Число случаев в США превысило 6 млн. В тройке антилидеров остаются Бразилия (3,86 млн) и Индия (3,68 млн).