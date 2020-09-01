1 сентября — Минздрав перечислил коронавирусные запреты для школ

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Новый учебный год, который начинается сегодня, 1 сентября, принесет как для учеников школ, так и для преподавательского коллектива ряд ограничений и запретов. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, главные ограничения затронут систему питания школьников.

Однако запрета на посещение столовых нет, подчеркнул министр в эфире канала «Украина 24».

Запрещен шведский стол… Дети должны быть четко разграничены и чтобы не пересекались разные возрастные группы, чтобы было не больше четырех человек за столом, чтобы соблюдали дистанцию, а также чтобы все работники столовой были одеты в защитные маски, перчатки, — пояснил Степанов.

Среди других рекомендаций Минздрава — проветривание помещений в течение 10 мин и обязательное мытье рук.

Мыть руки нужно после каждой смены — мы это рекомендуем. Но в исполнении каждой рекомендации должен быть здравый смысл. После урока нужно мыть руки, потому что ребенок контактирует с различными поверхностями. Но это не значит, что учитель должен брать 30 детей, заводить в туалет и заставлять мыть руки, — сказал глава Минздрава.

Также министр рассказал, стоит ли ожидать вспышки коронавирусной инфекции после начала учебного года.

Мы в июне открыли дошкольные учреждения. Дети пошли в садики, и мы не видели больших вспышек. Не видели их и после проведения ВНО… Конечно, мы не можем посадить детей в клетку, в этом нет необходимости. Нужно просто выполнять рекомендации, — сказал он.

Кроме этого, профильное министерство разработало процедуру на случай инфицирования учителя или ребенка в классе. По словам Степанова, в таких случаях решение принимает врач-эпидемиолог.

Надо взять этого ребенка, надеть на него маску, перевести в другое помещение, где он будет находиться. В классе — проветрить помещение, сделать дезинфекцию всех поверхностей, которых касался ребенок, сообщить родителям. В зависимости от состояния этого ребенка, он отправляется домой вместе с родителями на самоизоляцию. Информируется семейный врач, который вызывает мобильную бригаду для тестирования ребенка, чтобы подтвердить или опровергнуть коронавирусную болезнь, — рассказал министр.



Степанов отметил, что в случае подтверждения COVID-19 врач-эпидемиолог определяет круг контактов ребенка и решает, кого подправить на самоизоляцию. Министр добавил, что врач-эпидемиолог «не будет отправлять на самоизоляцию всю школу и детей, которые не были в контакте с больным ребенком».

Напомним, 25 августа Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19. Ученикам 1−4 классов разрешат находиться в школах без использования масок или респираторов. Антисептики должны быть установлены только на входах в школы, а ученики и учителя должны мыть руки после каждого урока.