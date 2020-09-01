1 вересня — МОЗ перерахувало заборони, які діятимуть у школах

https://racurs.ua/ua/n143220-1-veresnya-moz-pererahuvalo-zaborony-yaki-diyatymut-u-shkolah.html

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Новий навчальний рік, який починається сьогодні, 1 вересня, принесе як учням шкіл, так і викладацькому персоналу низку обмежень і заборон. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, обмеження стосуватимуться системи харчування школярів.

Однак заборони на відвідування їдалень немає, наголосив міністр в ефірі каналу «Україна 24».

Заборонено шведський стіл… Діти повинні бути чітко розмежовані і щоб не перетиналися різні вікові групи, щоб було не більше чотирьох осіб за одним столом, щоб дотримувалися дистанції, а також щоб усі працівники їдальні були одягнені в захисні маски, рукавички, — пояснив Степанов.

Серед інших рекомендацій МОЗ — провітрювання приміщень впродовж 10 хв та обов’язкове миття рук.

Мити руки потрібно після кожної зміни — ми це рекомендуємо. Але у виконанні кожної рекомендації повинен бути здоровий глузд. Після уроку потрібно мити руки, тому що дитина торкається до різних поверхонь. Але це не означає, що вчитель повинен брати 30 дітей, заводити в туалет і змушувати мити руки, — сказав очільник МОЗ.

Також міністр розповів, чи варто чекати на спалах коронавірусної інфекції після початку навчального року.

Ми у червні відкрили дошкільні заклади. Діти пішли в садки і ми не бачили великих спалахів. Не бачили їх і після проведення ЗНО… Звичайно, ми не можемо посадити дітей в клітку, у цьому немає необхідності. Потрібно просто виконувати рекомендації, — сказав він.

Окрім цього, профільне міністерство розробило процедуру на випадок інфікування вчителя або дитини в класі. За словами Степанова, у таких випадках рішення приймає лікар-епідеміолог.

Треба взяти цю дитину, одягнути на неї маску, перевести її в інше приміщення, де вона перебуватиме. У класі — провітрити приміщення, зробити дезінфекцію всіх поверхонь, яких торкалася дитина, повідомити батькам. Залежно від стану цієї дитини, вона відправляється додому разом із батьками на самоізоляцію, інформується сімейний лікар, який викликає мобільну бригаду для тестування дитини, щоб підтвердити або спростувати коронавірусну хворобу, — сказав він.



Степанов зазначив, що у разі підтвердження COVID-19 лікар-епідеміолог визначає коло контактів дитини і вирішує, кого підправити на самоізоляцію. Міністр додав, що лікар-епідеміолог «не відправлятиме на самоізоляцію всю школу і дітей, котрі не були в контакті з хворою дитиною».

Нагадаємо, 25 серпня Міністерство охорони здоров’я оновило протиепідемічні правила для шкіл під час пандемії COVID-19. Учням 1−4 класів дозволять перебувати у школах без використання масок або респіраторів. Антисептики повинні бути встановлені тільки на входах в школи, а учні та вчителі повинні мити руки після кожного уроку.