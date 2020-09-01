Минимальная зарплата и пенсия выросли с 1 сентября — детали

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Минимальная зарплата с сегодняшнего дня в Украине составит 5 тыс. грн. Вместе с тем на основании увеличения размера «минималки» с 1 сентября вырастет и размер минимальной пенсии для ряда категорий пенсионеров.

29 августа президент Владимир Зеленский подписал закон № 822, который Верховная Рада приняла во время внеочередного заседания 25 августа. Этот документ регламентирует повышение минимальной зарплаты с сентября 2020 года.

Такое осеннее повышение «минималки» является первым этапом. Второй этап предусматривает повышение минимальной зарплаты с 2021 года до 6 тыс. грн, а на протяжении следующего года — еще до 6,5 тыс. грн.

Также 26 августа Кабмин повысил с 1 сентября 2020 года размер должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы до 2 тыс. 225 грн.

Минимальная пенсия в Украине с 1 сентября выросла на 110,8 грн — до 2 тыс. грн — в результате повышения «минималки». Повышение пенсии распространяется на неработающих пенсионеров, достигших 65-летнего возраста и имеющих страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Теперь минимальный размер пенсии для пенсионеров с полным страховым стажем составит 2 тыс. грн вместо 1889,2 грн. Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной зарплаты осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

Напомним, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составила 4 тыс. 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.