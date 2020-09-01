Мінімальна зарплата і пенсія зросли з 1 вересня — деталі

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Мінімальна зарплата відсьогодні в Україні становитиме 5 тис. грн. Водночас на підставі збільшення розміру «мінімалки» з 1 вересня зросте й розмір мінімальної пенсії для низки категорій пенсіонерів.

29 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон № 822, який Верховна Рада ухвалила під час позачергового засідання 25 серпня. Цей документ регламентує підвищення мінімальної зарплати з вересня 2020 року.

Таке осіннє підвищення «мінімалки» є першим етапом. Другий етап передбачає підвищення мінімальної зарплатні з 2021 року до 6 тис. грн, а впродовж наступного року — ще до 6,5 тис. грн.

Також 26 серпня Кабмін підвищив з 1 вересня 2020 року розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери до 2 тис. 225 грн.

Мінімальна пенсія в Україні з 1 вересня зросла на 110,8 грн — до 2 тис. грн — внаслідок підвищення «мінімалки». Підвищення пенсії стосуватиметься непрацюючих пенсіонерів, які досягли 65-річного віку і мають страховий стаж 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Тепер мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зросте з 1889,20 грн до 2 тис. грн. Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної зарплати здійснюється після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності.

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становила 4 тис. 723 грн на місяць, або 28,31 грн на год.