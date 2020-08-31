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Погода в Україні. Фото: Pixabay

Спека до +35° і дощі на заході — погода в Україні на 1 вересня (КАРТА)

31 сер 2020, 16:42
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Погода в Україні 1 вересня очікується спекотна та сонячна. Температура повітря прогріється до +35° в південних, центральних та східних областях країни, а на заході температурні стовпчики піднімуться до +26°. Синоптики прогнозують дощі та грози на заході країни, в інших регіонах без опадів.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 23−35° вище нуля. Вночі температура буде переважно теплою — 13−22° вище нуля. Вітер обіцяють східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 1 вересня буде теплою та сухою. Вночі повітря прогріється до 17−19° тепла, а вдень — 30−32° вище нуля.

Погода в Харкові в найближчу добу прогнозується спекотна і без опадів. Температура повітря вночі буде прохолодною і складе 14−16° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 33−35° вище нуля.

Погодні умови в Одесі у перший день осені очікуються сонячні та без опадів. Температура повітря вночі буде 19−21° тепла, а вдень — 32−34° вище нуля.

Погода у Львові завтра буде сонячна та тепла. Температурні показники будуть такими: уночі 20−22° тепла, а вдень — 30−32° вище нуля.

Погода в Карпатах 1 вересня прогнозується дощова та помірно тепла, очікується грози та дощі. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 16−18° тепла, а вдень 23−25° тепла за Цельсієм.

Погода в Україні на 1 вересня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 1 вересня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення, які посиляться ближче до вечора.

Геомагнітні збурення у Києві. Скріншот: Gismeteo


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на вересень 2020 року дав Укргідрометцентр. Цього року перший літній місяць має бути теплішим, ніж зазвичай.

Середньомісячна температура місяця становитиме 14−19° тепла (в горах 11−12° тепла), що на 1−2° вище за середні багаторічні значення.

Джерело: Ракурс


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