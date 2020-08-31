Погода в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143202-speka-do-35-i-doschi-na-zahodi-pogoda-v-ukrayini-na-1-veresnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 1 вересня очікується спекотна та сонячна. Температура повітря прогріється до +35° в південних, центральних та східних областях країни, а на заході температурні стовпчики піднімуться до +26°. Синоптики прогнозують дощі та грози на заході країни, в інших регіонах без опадів.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 23−35° вище нуля. Вночі температура буде переважно теплою — 13−22° вище нуля. Вітер обіцяють східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 1 вересня буде теплою та сухою. Вночі повітря прогріється до 17−19° тепла, а вдень — 30−32° вище нуля.

Погода в Харкові в найближчу добу прогнозується спекотна і без опадів. Температура повітря вночі буде прохолодною і складе 14−16° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 33−35° вище нуля.

Погодні умови в Одесі у перший день осені очікуються сонячні та без опадів. Температура повітря вночі буде 19−21° тепла, а вдень — 32−34° вище нуля.

Погода у Львові завтра буде сонячна та тепла. Температурні показники будуть такими: уночі 20−22° тепла, а вдень — 30−32° вище нуля.

Погода в Карпатах 1 вересня прогнозується дощова та помірно тепла, очікується грози та дощі. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 16−18° тепла, а вдень 23−25° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 1 вересня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення, які посиляться ближче до вечора.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на вересень 2020 року дав Укргідрометцентр. Цього року перший літній місяць має бути теплішим, ніж зазвичай.

Середньомісячна температура місяця становитиме 14−19° тепла (в горах 11−12° тепла), що на 1−2° вище за середні багаторічні значення.