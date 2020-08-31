Погода в Украине. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 1 сентября ожидается жаркая и солнечная. Температура воздуха прогреется до +35° в южных, центральных и восточных областях страны, а на западе температурные столбики поднимутся до +26°. Синоптики прогнозируют дожди и грозы на западе страны, в других регионах без осадков.

Днем столбики термометров покажут 23−35° выше нуля. Ночью температура будет преимущественно теплой — 13−22 ° выше нуля. Ветер обещают восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 1 сентября будут теплой и сухой. Ночью воздух прогреется до 17−19° тепла, а днем ​​составит 30−32° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется жаркая и без осадков. Температура воздуха ночью будет прохладной и составит 14−16° тепла, а днем ​​столбики термометра поднимутся до 33−35° выше нуля.

Погодные условия в Одессе в первый день осени ожидаются солнечные и без осадков. Температура воздуха ночью будет 19−21° тепла, а днем ​​— 32−34° выше нуля.

Погода во Львове завтра будет солнечная и теплая. Температурные показатели будут следующими: ночью 20−22° тепла, а днем ​​- 30−32° выше нуля.

Погода в Карпатах 1 сентября прогнозируется дождливая и умеренно теплая, ожидаются грозы и дожди. Столбики термометров в темное время суток покажут 16−18° тепла, а днем ​​23−25 ​° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 1 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения, которые усилятся ближе к вечеру.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на сентябрь 2020 года дал Укргидрометцентр. В этом году первый летний месяц должен быть теплее, чем обычно.

Среднемесячная температура месяца составит 14−19° тепла (в горах 11−12° тепла), что на 1−2° выше средних многолетних значений.