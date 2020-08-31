Нашлись свидетели, подтверждающие невиновность Виталия Маркива. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n143201-delo-markiva-naydeny-svideteli-podtverjdauschie-nevinovnost-nacgvardeyca.html

Ракурс

Дело Маркива может быть не таким уж и безнадежным для украинского нацгвардейца, осужденного в Италии.

Украинское следствие нашло ряд важных свидетелей, которые дают показания, из которых четко видна невиновность заключенного украинца Виталия Маркива. Об этом 31 августа на брифинге заявил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, передает «Укринформ».

Наше следствие нашло ряд свидетелей, важных для установления картины гибели журналистов, и которые дают показания, из которых четко видно невиновность Виталия Маркива, — подчеркнул Аваков.

По словам министра, один из свидетелей — бывшая пресс-секретарь так называемого народного мэра Славянска Вячеслава Пономарева. Женщина рассказала, что контактировала с погибшими фотокорреспондентом Андреа Рокелли и его переводчиком Андреем Мироновым во время их поездки в самопровозглашенную ДНР. Сейчас она проживает в Италии и по запросу суда может дать показания.

Кроме того, убедительные результаты дали ряд экспертиз и следственных экспериментов в Славянске и на горе Карачун.

Как известно, 30-летний старший сержант Нацгвардии Маркив отбывает наказание в итальянской тюрьме. В июле 2019 года он получил 24 лет неволи. Его признали виновным в умышленном убийстве двух иностранных граждан на войне возле Славянска, в частности, репортера Андреа Рокелли. Журналист находился на позициях пророссийских боевиков, хотя посольство Италии не рекомендовало своим гражданам ехать на Донбасс.

Напомним, в мае 2020 года украинские эксперты провели в Славянске следственный эксперимент в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели Роккели и переводчика из России. Следователи доказали, что Маркив не причастен к их гибели.