Знайшлися свідки, які підтверджують невинуватість Віталія Марківа. Фото: 5 канал

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Справа Марківа може бути не такою безнадійною для українського нацгвардійця, засудженого в Італії.

Українське слідство знайшло низку важливих свідків, які дають покази, з яких чітко видно невинуватість ув’язненого українця Віталія Марківа. Про це 31 серпня на брифінгу заявив очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, передає «Укрінформ».

Наше слідство знайшло ряд свідків, важливих для встановлення картини загибелі журналістів, та які дають покази, з яких чітко видно невинуватість Віталія Марківа, — наголосив Аваков.

За словами міністра, один із свідків — колишня прес-секретар так званого народного мера Словянська В’ячеслава Пономарьова. Жінка розповіла, що контактувала з загиблими фотокореспондентом Андреа Рокеллі і його перекладачем Андрієм Мироновим під час їхньої поїздки до самопроголошеної ДНР. Наразі вона проживає в Італії і за запитом суду може дати свідчення.

Крім того, переконливі результати дали низка експертиз і слідчих експериментів у Слов’янську та на горі Карачун.

Як відомо, що 30-річний старший сержант Нацгвардії Марків відбуває покарання в італійській тюрмі. У липні 2019 року він отримав 24 років неволі. Його визнали винним в умисному убивстві двох іноземних громадян на війні біля Слов’янська, зокрема, репортера Андреа Рокеллі. Журналіст перебував на позиціях проросійських бойовиків, хоча посольство Італії не рекомендувало своїм громадянам їхати на Донбас.

Нагадаємо, у травні 2020 року українські експерти провели у Слов’янську слідчий експеримент в кримінальному провадженні Нацполіції про обставини загибелі Роккелі та перекладача з Росії. Слідчі довели, що Марків не причетний до їхньої загибелі.