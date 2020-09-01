Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода в Украине. Фото: flickr.com

Град, шквалы и грозы — синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине (КАРТА)

1 сен 2020, 10:23
999

Погода в Украине 1 сентября значительно ухудшится днем. В западных областях прогнозируют грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с.

Также сильные ливни ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях. В южных, восточных, Сумской, Тернопольской и большинстве центральных областей днем будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Как известно, при штормовых предупреждениях, когда сила порывов ветра достигает 15−20 м/с и даже 30 м/с, спасатели рекомендуют соблюдать основные правила техники безопасности:

  • в домах или квартирах необходимо плотно закрыть все окна, а с незастекленных балконов и лоджий нужно убрать все предметы, которые могут выпасть наружу;
  • дома во время штормового ветра лучше прятаться подальше от окон, а в многоквартирных домах не стоит пользоваться лифтом, потому что в случае обесточивания он остановится;
  • если же в частном доме сорвало крышу, надо прятаться под столом, в шкафу, ванной комнате и других подобных местах;
  • на улице во время непогоды следует подальше держаться от рекламных щитов, линий электропередачи и больших деревьев;
  • нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся деревьям. Также особенно опасны гнилые и старые, а также отдельно стоящие деревья;
  • в случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем доме: магазине, торговом центре, подъезде.

Погода в Украине ухудшится. Карта: Гидрометцентр


Пожарная опасность в Украине. Карта: Гидрометцентр

Ранее сообщалось, что погода в Украине 1 сентября ожидалась жаркая и солнечная. Синоптики прогнозировали дожди и грозы на западе страны, в других регионах без осадков.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров