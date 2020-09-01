Дискотека под Кабмином — как протестуют ночные клубы Киева

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Ракурс

Дискотеку под Кабмином в Киеве устроили 1 сентября полуголые девушки. Это акция протеста против закрытия ночных клубов из-за коронавируса. «Вечеринку» планируют проводить до 23.00.

Работники сферы ресторанов и клубов устроили рейв в центре города с привлечением известных диджеев Киева. Цель акции — привлечь внимание властей к проблеме карантина, чтобы совместно найти из нее выход.

Сфера развлечений хочет работать круглосуточно, а не только до 23.00, поскольку понесла большие убытки из-за карантина.

Представители отрасли просят полностью или частично освободить заведения от уплаты налогов или компенсировать им убытки.

Похожая акция протеста под Кабмином собрала 28 августа владельцев и работников туристических компаний, а также ночных клубов и развлекательных заведений. У правительства требовали отменить запрет на въезд иностранцев на территорию Украины и постановление о закрытии заведений общественного питания и ночных клубов с 23.00 до 7.00, принятое 26 августа.