Водохранилища Крыма за месяц обмелели на 12 млн кубометров воды

Запасы воды в водохранилищах Крыма уменьшаются, фото: «Вести Крым»

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Ракурс

В Крыму запасы водохранилищ за месяц уменьшились на 12 млн кубометров.

По состоянию на начало осени общий запас воды во временно оккупированном полуострове составляет 62,88 млн кубометров. Об этом сообщает издание РИА «Новости» со ссылкой на местных гидрологов.

Отмечается, что в начале осени 2019 года суммарный объем запасов водохранилищ Крыма составил 143,64 млн кубометров, что более чем на 80 млн кубометров больше, чем сейчас.

За последнее время на временно оккупированной полуострове пересохли несколько основных рек:

в конце июля — река Кача недалеко от устья в районе села Суворово;

3 августа — река Альма, которая выше Партизанского водохранилища;

13 августа — река Черная, которая выше Чернореченского водохранилища;

18 августа — река Бельбек недалеко от устья в районе села Фруктового;

29 августа — один из притоков реки Биюк-Карасу река Тонас.

В результате пересыхания рек Партизанское и Чернореченское водохранилища перестали получать воду.

Стоит добавить, что бывший крымский прокурор Наталья Поклонская, которая во время оккупации Крыма Россией перешла на сторону страны-агрессора, в конце мая направляла обращение на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет относительно ситуации с водой в Крыму.

В этом письме она просила принять меры для возобновления поставок днепровской воды на оккупированный полуостров по Северо-Крымскому каналу. По словам Поклонской, недавно она получила письмо-ответ, в котором ООН предлагает «сотрудничество в предоставлении дополнительной информации» о ситуации с водоснабжением на полуострове.

Напомним, в июле сообщалось, что расположенные в оккупированном Крыму Белогорское и Тайганское водохранилища находятся на грани высыхания.