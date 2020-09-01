Гигантского крокодила обнаружили в Австралии — фото необычного животногоhttps://racurs.ua/n143267-gigantskogo-krokodila-obnarujili-v-avstralii-foto-neobychnogo-jivotnogo.htmlРакурс
Крокодила гигантского размера обнаружили в туристической местности Топ-Энд в австралийском штате Северная территория.
Исследователи выловили самого большого крокодила за последние несколько лет, который проживал в реке Флора. Об этом сообщает ABC.
Длина животного составила 4,4 м, а вес гигантской рептилии достигает 350 кг. Необычного зверя обнаружили в природном парке Флора-Ривер, который находится в 120
км к юго-западу от города Кэтрин.
Ученые, которые исследуют крокодилов, заявили, что это самый крупный крокодил за последние пять лет.
Отмечается, что в связи с потеплением рептилии становятся более активными. Они начинают подыскивать себе пару и размножаться.
Каждые несколько лет в водоемах попадается крупный крокодил длиной до 4,7 м, но средняя длина крокодилов, которых отлавливают смотрители, составляет 3,6 м. Пойманные животные доставляются на специальную крокодилью ферму.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Китае врачи военно-медицинского университета военно-воздушных сил КНР провели серию экспериментов по пересадке подопытным обезьянам различных органов от свиней. В результате экспериментов обезьяна, которой пересадили печень свиньи, выжила.