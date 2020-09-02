Коронавірус в Тимошенко, фото — ФБ Ю.Тимошенко

https://racurs.ua/ua/n143299-koronavirus-zminyv-vidchuttya-realnosti-v-tymoshenko-do-odujannya-sche-daleko.html

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Коронавірусна хвороба в Юлії Тимошенко протікає важко. Політик поскаржилася, що два тижні боротьби з ним «міняють відчуття реальності».

Тимошенко повідомила у Фейсбук, що сьогодні кризовий стан вдалося пережити, хоч «до одужання ще далеко».

Лідер «Батьківщини» розповіла, що має можливість «крок за кроком повертатися до нормального життя». Вона подякувала усім, хто підтримав її.

Дякую вам за ваші унікальні теплі слова підтримки, за квіти, за наші спільні фото і навіть за дитячі іграшки: ведмедиків, ляльок, машинки, якими ви мене підбадьорювали і які я зараз розбираю, — написала Тимошенко.



Нагадаємо, що нардеп захворіла на коронавірус наприкінці серпня. Її стан оцінювався як тяжкий, її поклали в лікарню. Наразі Тимошенко лікується вдома, проте температура не опускається нижче 38°.

Попри це, за інформацією ЗМІ, Тимошенко проводить регулярні зустрічі з депутатами та політиками у себе вдома. Проте коли відбудеться з’їзд партії «Батьківщина», який мають провести напередодні місцевих виборів, наразі невідомо. Зараз ці дати навіть не обговорюються.