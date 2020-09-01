Іван Крулько, фото: Олег Федонюк

https://racurs.ua/ua/n143276-koronavirus-vyyavyly-u-sche-odnogo-narodnogo-deputata-zmi.html

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Коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, продовжує вражати народних обранців.

Тест на COVID-19 показав позитивний результат у народного депутата з фракції «Батьківщина» Івана Крулька. Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що, за словами джерела, позитивні результати тесту на коронавірус нардеп отримав у понеділок, 31 серпня, і наразі перебуває на самоізоляції.

Дані сайту Верховної Ради свідчать, що Крулько був відсутній на пленарному засіданні сьогодні, 1 вересня. Проте під час позачергового засідання Верховної Ради, яке відбулося 25 серпня, Крулько був присутній.

До Верховної Ради IX скликання Крулько потрапив за партійними списками «Батькіщини», у яких він був 12-м номером.

Нагадаємо, на коронавірус захворіла і лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко. За інформацією журналіста Тараса Березовця, попри високу температуру, Тимошенко проводить регулярні зустрічі з депутатами у себе вдома.