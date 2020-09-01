Иван Крулько, фото: Олег Федонюк

https://racurs.ua/n143276-koronavirus-obnarujili-u-esche-odnogo-narodnogo-deputata-smi.html

Ракурс

Коронавирус SARS-CoV-2, приводящий к развитию коронавирусной болезни COVID-19, продолжает поражать народных избранников.

Тест на COVID-19 показал положительный результат у народного депутата из фракции «Батькивщина» Ивана Крулько. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что, по словам источника, положительные результаты теста на коронавирус нардеп получил в понедельник, 31 августа, и сейчас находится на самоизоляции.

Данные сайта Верховной Рады свидетельствуют, что Крулько отсутствовал на пленарном заседании сегодня, 1 сентября. Однако во время внеочередного заседания Верховной Рады, которое состоялось 25 августа, Крулько присутствовал.

В Верховную Раду IX созыва Крулько попал по партийным спискам «Батькищины», в которых он был 12-м номером.

Напомним, на коронавирус заболела и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. По информации журналиста Тараса Березовца, несмотря на высокую температуру, Тимошенко проводит регулярные встречи с депутатами у себя дома.