О состоянии Тимошенко рассказал журналист. Фото: Известия

https://racurs.ua/n143247-vysokaya-temperatura-i-jelanie-rabotat-o-sostoyanii-timoshenko-rasskazal-jurnalist.html

Ракурс

Юлия Тимошенко, лидер «Батькивщины» и народный депутат Украины, заболела коронавирусом больше недели назад. Ее состояние оценивалось как тяжелое, она была госпитализирована в больницу.

Сейчас она лечится дома, однако ее состояние все равно остается тяжелым — температура не опускается ниже 38°. Об этом сообщил журналист Тарас Березовец в своем Telegram-канале.

Несмотря на высокую температуру, по информации журналиста, Тимошенко проводит регулярные встречи с депутатами и политиками у себя дома. Однако когда состоится съезд партии «Батькивщина», который должны провести накануне местных выборов, пока неизвестно. Березовец отмечает, что сейчас эти даты даже не обсуждаются.

Напомним, 23 августа стало известно, что у лидера всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19.

Также заразились дочь нардепа Евгения Тимошенко и ее муж Артур Чечеткин. Состояние Юлии Тимошенко медики оценивали как тяжелое. Политика госпитализировали, она получала необходимое лечение.