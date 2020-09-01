Про стан Тимошенко розповів журналіст. Фото: Известия

https://racurs.ua/ua/n143247-vysoka-temperatura-i-jaga-do-roboty-pro-stan-tymoshenko-rozpoviv-jurnalist.html

Ракурс

Юлія Тимошенко, лідер «Батьківщини» та народний депутат України, захворіла на коронавірус понад тиждень тому. Її стан оцінювався як тяжкий, вона була госпіталізована до лікарні.

Наразі вона лікується вдома, проте її стан все одно залишається важким — температура не опускається нижче 38°. Про це повідомив журналіст Тарас Березовець у своєму Telegram-каналі.

Попри високу температуру, за інформацією журналіста, Тимошенко проводить регулярні зустрічі з депутатами та політиками у себе вдома. Проте коли відбудеться з’їзд партії «Батьківщина», який мають провести напередодні місцевих виборів, наразі невідомо. Березовець зазначає, що зараз ці дати навіть не обговорюються.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що у лідера всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлії Тимошенко виявили коронавірусну хворобу COVID-19.

Також інфікувалися донька нардепа Євгенія Тимошенко та її чоловік Артур Чечоткін. Стан Юлії Тимошенко медики оцінювали як важкий. Політика госпіталізували, вона отримувала необхідне лікування.