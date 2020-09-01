В Киеве задержали мужчину с гранатой, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n143275-v-pravitelstvennom-kvartale-zaderjali-mujchinu-s-granatoy.html

Ракурс

В Киеве во время патрулирования расположенной в правительственном квартале улицы Банковой правоохранители заметили подозрительного мужчину, у которого при осмотре обнаружили похожий на гранату предмет.

Опасный предмет изъяли прибывшие на место инцидента взрывотехники, его направят на экспертизу. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что задержанного мужчину 1966 года рождения доставили в Печерское управление полиции для установления обстоятельств. Решается вопрос о правовой квалификации этого инцидента.

Ранее народный депутат из «Слуги народа» Александр Качура сообщал в своем Telegram-канале, что улицу Банковую перекрыли из-за проведения следственно-оперативных действий у Офиса президента в связи с выявлением похожего на боевую гранату предмета.

Напомним, недавно в Киеве почтили память четырех военнослужащих Национальной гвардии, погибших 31 августа 2015 года в результате взрыва гранаты, брошенной в строй нацгвардейцев во время митинга возле Верховной Рады.