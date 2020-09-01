У Києві затримали чоловіка з гранатою, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n143275-v-uryadovomu-kvartali-zatrymaly-cholovika-z-granatou.html

Ракурс

У Києві під час патрулювання розташованої в урядовому кварталі вулиці Банкової правоохоронці помітили підозрілого чоловіка, у якого під час огляду виявили схожий на гранату предмет.

Небезпечний предмет вилучили вибухотехніки, які прибули на місце інциденту, його направлять на експертизу. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що затриманого чоловіка 1966 року народження доставили до Печерського управління поліції для встановлення обставин. Вирішується питання щодо правової кваліфікації цього інциденту.

Раніше народний депутат зі «Слуги народу» Олександр Качура повідомляв у своєму Telegram-каналі, що вулицю Банкову перекрили через проведення слідчо-оперативних дій біля Офісу президента у зв’язку з виявленням схожого на бойову гранату предмета.

Нагадаємо, нещодавно в Києві вшанували пам’ять чотирьох військовослужбовців Національної гвардії, які загинули 31 серпня 2015 року внаслідок вибуху гранати, кинутої у стрій нацгвардійців під час мітингу біля Верховної Ради.