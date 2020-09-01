У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n143274-prototyp-shvydkogo-portatyvnogo-testu-na-covid-19-stvoryly-u-ssha-video.html

Ракурс

Коронавірусну хворобу COVID-19, до розвитку якої призводить коронавірус SARS-CoV-2, зможе виявляти швидкий молекулярний тест, прототип якого розробили американські вчені.

За допомогою цього тесту та простого у використанні портативного приладу для зчитування результатів за допомогою смартфона, коронавірус можна буде виявляти за 30 хвилин без необхідності відправляти зразки в лабораторію, повідомляє прес-служба Університету Іллінойсу.

За словами дослідників, ця технологія дозволить оперативно тестувати на коронавірус людей на публічних заходах, великих зборах, в аудиторіях і, можливо, навіть застосовувати вдома для самотестування.

Типові тести на SARS-CoV-2 передбачають взяття у пацієнта носоглоткових мазків, які вводять у речовину, котра називається вірусно-транспортним середовищем, і відправляють у лабораторію для багатоступеневого процесу вилучення, ізоляції та розмноження контрольної РНК.

Цей процес вимагає кількох циклів коливань температури, спеціалізованого обладнання та навченого персоналу.

У винаході американських дослідників використовується більш простий процес для аналізу вірусно-транспортного середовища, який називається LAMP. Цей процес обходить етапи вилучення та очищення РНК.

LAMP потрібна лише одна температура — 65° - тому його набагато легше контролювати, — наголошують дослідники. — Крім того, LAMP працює більш надійно, ніж ПЛР, особливо коли в досліджуваному зразку є забруднювачі. Ми можемо просто короткочасно нагріти зразок, розімкнути вірус і виявити генетичну послідовність, яка конкретно ідентифікує SARS-CoV-2.

Наразі розробка являє собою невеликий картридж, надрукований 3D-принтері, який має два вхідні отвори для шприців:

один для вірусно-транспортного середовища зі зразком;

інший для хімічних речовин LAMP.

Після введення цих двох речовин вони реагують у картриджі. Картридж можна вставити в ручний портативний прилад з нагрівальною камерою, яка нагріває його до 65° на час реакції, і в пристрій для смартфона для зчитування результатів.

Учені опублікували відео, яке демонструє, як працює цей пристрій.

Тепер учені досліджують, чи може цей метод працювати із зразками слини, щоб усунути потребу в мазках з носоглотки.

Нагадаємо, у Національній експертній групі з інфекційного контролю нещодавно пояснили, чому ПЛР-тести показують хибні результати.