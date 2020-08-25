Чому ПЛР-тести показують хибні результати, пояснив епідеміолог

Стало відомо, чому ПЛР-тести показують хибні результати. Фото: Слуга народу

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Результати ПЛР-тестів в Україні можуть бути хибними через незадовільний стан багатьох лабораторій у країні.

Більшість лабораторій технічно та інженерно не відповідають вимогам, щоб ставити «чисті» реакції. Таку заяву зробив керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю й голова громадської організації «Інфекційний контроль» Андрій Александрін, повідомляє «РБК-Україна».

За його словами, це все призводить до того, що ПЛР-діагностика не показує позитивний результат, а пацієнти не потрапляють в офіційну статистику, при цьому важко хворіючи на коронавірус.

Експерт зазначає, що для нормальної роботи ПЛР-лабораторія має бути стерильною, мати дорогу вентиляційну систему і належний рівень безпеки. В Україні ж лабораторна система роками не фінансувалася.

На сьогодні ми, на жаль, бачимо величезну кількість тестів з помилковими результатами. За великим рахунком — помилково негативні, — зазначив Александрін.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 15 вересня кількість щоденних ПЛР-тестувань має збільшитися до 30 тис. на добу. Окрім того, для деяких категорій громадян введуть додаткове маркування тестів. Таке рішення допоможе дістати детальнішу статистику поширення хвороби.