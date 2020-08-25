Почему ПЦР-тесты показывают ложные результаты, рассказал эпидемиолог

Стало известно, почему ПЦР-тесты показывают ложные результаты. Фото: Слуга народа

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Результаты ПЦР-тестов в Украине могут быть ложными из-за неудовлетворительного состояния многих лабораторий по стране.

Большинство лабораторий технически и инженерно не отвечают требованиям, чтобы ставить «чистые» реакции. Такое заявление сделал руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю и председатель общественной организации «Инфекционный контроль» Андрей Александрин, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, все это приводит к тому, что ПЦР-диагностика не показывает положительные результаты, а пациенты не попадают в официальную статистику, при этом тяжело болея коронавирусом.

Эксперт отмечает, что для нормальной работы ПЦР-лаборатория должна быть стерильной, иметь дорогую вентиляционную систему и надлежащий уровень безопасности. В Украине же лабораторная система годами не финансировалась.

На сегодня мы, к сожалению, видим огромное количество тестов с ошибочными результатами. По большому счету — ошибочно отрицательные, — отметил Александрин.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 15 сентября количество ежедневных ПЦР-тестирований должно увеличиться до 30 тыс. в сутки. Кроме того, для некоторых категорий граждан введут дополнительную маркировку тестов. Такое решение поможет получить более подробную статистику распространения болезни.