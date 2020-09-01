В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n143274-prototip-bystrogo-portativnogo-testa-na-covid-19-sozdali-v-ssha-foto-video.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19, к развитию которой приводит коронавирус SARS-CoV-2, сможет выявлять быстрый молекулярный тест, прототип которого разработали американские ученые.

С помощью этого теста и простого в использовании портативного прибора для считывания результатов с помощью смартфона, коронавирус можно будет выявлять за 30 минут без необходимости отправлять образцы в лабораторию, сообщает пресс-служба Университета Иллинойса.

По словам исследователей, эта технология позволит оперативно тестировать на коронавирус людей на публичных мероприятиях, больших собраниях, в аудиториях и, возможно, даже применять дома для самотестирования.

Типичные тесты на SARS-CoV-2 предусматривают взятие у пациента носоглоточных мазков, которые вводят в вещество, называемое вирусно-транспортной средой, и отправляют в лабораторию для многоступенчатого процесса извлечения, изоляции и размножения контрольной РНК.

Этот процесс требует нескольких циклов колебаний температуры, специализированного оборудования и обученного персонала.

В изобретении американских исследователей используется более простой процесс для анализа вирусно-транспортной среды, который называется LAMP. Этот процесс обходит этапа извлечения и очистки РНК.

LAMP нужна только одна температура — 65° - поэтому его гораздо легче контролировать, — отмечают исследователи. — Кроме того, LAMP работает более надежно, чем ПЦР, особенно когда в исследуемом образце есть загрязнители. Мы можем просто кратковременно нагреть образец, разомкнуть вирус и выявить генетическую последовательность, которая конкретно идентифицирует SARS-CoV-2.

Сейчас разработка представляет собой небольшой картридж, напечатанный 3D-принтере, который имеет два входных отверстия для шприцов:

один для вирусно-транспортной среды с образцом;

другой для химических веществ LAMP.

После введения этих двух веществ они реагируют в картридже. Картридж можно вставить в ручной портативный прибор с нагревательной камерой, которая нагревает его до 65° на время реакции, и в устройство для смартфона для считывания результатов.

Ученые опубликовали видео, демонстрирующее, как работает это устройство.

Теперь ученые исследуют, может ли этот метод работать с образцами слюны, чтобы устранить потребность в мазках из носоглотки.

Напомним, в Национальной экспертной группе по инфекционному контролю недавно объяснили, почему ПЦР-тесты показывают ложные результаты.