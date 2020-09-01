Во время протестов в Беларуси, фото: TUT.by

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Протесты в Беларуси сопровождаются многочисленными случаями жестоких действий силовиков в отношении митингующих.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека насчитало 450 задокументированных случаев пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы, которые произошли в период после президентских выборов в Беларуси. Об этом говорится в обнародованном сегодня, 1 сентября, пресс-релизе ведомства.

В ООН отмечают, что есть сообщения о насилии над женщинами и детьми, включая сексуальное насилие и изнасилования резиновыми дубинками.

Мы чрезвычайно обеспокоены сотнями заявлений о пытках и жестоком обращении в милиции, — отмечают в ООН. — Свобода от пыток — одно из тех прав человека, которые считаются настолько важными, что они не могут быть ограничены или приостановлены ни при каких обстоятельствах.

Отмечается, что среди 6,7 тыс. человек, задержанных в Беларуси на протяжении последних недель, есть журналисты и прохожие, которых произвольно арестовали и поспешно осудили. О как минимуи шести людях нет сведений об состоянии их здоровья и где они находятся.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Их победителем был объявлен действующий президент страны Александр Лукашенко. Участники массовых протестов считают, что результаты выборов были сфальсифицированы, а настоящим победителем является оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Напомним, в Белоруссии 1 сентября началась масштабная забастовка.