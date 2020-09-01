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Ракурс
Меган Маркл и принц Гарри посетили дошкольное учебный центр в Лос-Анджелесе, фото: Assistance League

Меган Маркл и принц Гарри посадили с детьми любимые цветы принцессы Дианы (ФОТО)

1 сен 2020, 19:59
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Меган Маркл и британский принц Гарри, герцоги Сассекские, посетили в Лос-Анджелесе (США) детский учебный центр Assistance League.

Это заведение работает уже более 100 лет, оно предоставляет образовательные услуги детям из нуждающихся семей. О визите членов королевской семьи сообщается на странице заведения в социальной сети Instagram.

Визит состоялся в воскресенье, 31 августа. Гарри и Меган помогли детям пересаживать сад дошкольного учебного центра. В частности, они посадили незабудки — любимые цветы британской принцессы Дианы, матери Гарри, погибшей в автокатастрофе во Франции 31 августа 1997 года.

Также в рамках этого визита они пообщались с учениками заведения и рассказали им о важности здорового питания и заботы о природе.

Меган Маркл и принц Гарри посетили дошкольное учебный центр в Лос-Анджелесе, фото: Assistance League

Меган Маркл и принц Гарри посетили дошкольное учебный центр в Лос-Анджелесе, фото: Assistance League

Меган Маркл и принц Гарри посетили дошкольное учебный центр в Лос-Анджелесе, фото: Assistance League


Меган Маркл и принц Гарри посетили дошкольное учебный центр в Лос-Анджелесе, фото: Assistance League

Напомним, в недавнем интервью Меган Маркл журналистке и активистке Глории Стайнем можно увидеть дом, который герцоги Сассекские приобрели в США.

Источник: Ракурс


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