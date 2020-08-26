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Меган Маркл, фото: MainStyles.ru
Меган Маркл показала свой дом в США (ВИДЕО)https://racurs.ua/n143008-megan-markl-pokazala-svoy-dom-v-ssha-video.htmlРакурс
Меган Маркл, герцогиня Сассекская, жена британского принца Гарри, недавно дала интервью известной журналистке и активистке Глории Стайнем.
Интервью проходило на поляне на заднем дворе нового дома Гарри и Меган, который они приобрели в американском штате Калифорния. Тизер этого интервью вчера, 25 августа, был опубликован в интернете, полная версия будет доступна позже.
К интервью впоследствии также «присоединились» две собаки Маркл — Гай и Пула.
В этом интервью Маркл и Стайнем обсуждали роль женщины в современном мире, а также важность активности молодежи.
Люди забывают, как трудно было таким женщинам, как вы, и многим другим, прежде чем вы стали бороться за то, чтобы мы были там, где мы сейчас, — отмечает Маркл в тизере интервью.
Видео снимал известный фотограф Мэтт Сейлз.
Напомним, Меган и Гарри недавно впервые совместно вышли на связь из своего нового особняка.
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