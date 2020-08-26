Меган Маркл, фото: MainStyles.ru

https://racurs.ua/n143008-megan-markl-pokazala-svoy-dom-v-ssha-video.html

Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, жена британского принца Гарри, недавно дала интервью известной журналистке и активистке Глории Стайнем.

Интервью проходило на поляне на заднем дворе нового дома Гарри и Меган, который они приобрели в американском штате Калифорния. Тизер этого интервью вчера, 25 августа, был опубликован в интернете, полная версия будет доступна позже.

К интервью впоследствии также «присоединились» две собаки Маркл — Гай и Пула.

В этом интервью Маркл и Стайнем обсуждали роль женщины в современном мире, а также важность активности молодежи.

Люди забывают, как трудно было таким женщинам, как вы, и многим другим, прежде чем вы стали бороться за то, чтобы мы были там, где мы сейчас, — отмечает Маркл в тизере интервью.

Видео снимал известный фотограф Мэтт Сейлз.

Напомним, Меган и Гарри недавно впервые совместно вышли на связь из своего нового особняка.