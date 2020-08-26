Меган Маркл, фото: MainStyles.ru

https://racurs.ua/ua/n143008-megan-markl-pokazala-sviy-budynok-u-ssha-video.html

Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекська, дружина британського принца Гаррі, нещодавно дала інтерв’ю відомій журналістці та активістці Глорії Стайнем.

Інтерв’ю проходило на галявині на задньому дворі нового будинку Гаррі і Меган, котрий вони придбали в американському штаті Каліфорнія. Тизер цього інтерв’ю вчора, 25 серпня, було опубліковано в інтернеті, повна версія буде доступна пізніше.

До інтерв’ю згодом також «приєдналися» двоє собак Маркл — Гай і Пула.

У цьому інтерв’ю Маркл та Стайнем обговорювали роль жінки в сучасному світі, а також важливість активності молоді.

Люди забувають, як важко було таким жінкам, як ви, і багатьом іншим, перш ніж ви стали боротися за те, щоб ми були там, де ми зараз, — зазначає Маркл у тизері інтерв’ю.

Відео знімав відомий фотограф Метт Сейлз.

Нагадаємо, Меган та Гаррі нещодавно вперше спільно вийшли на зв’язок зі свого нового особняка.