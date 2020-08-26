Кім Чен Ин. Фото: Кореспондент

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Ракурс

Кім Чен Ин, лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки, сповнений сил і здоров’я. Його фотографії з’явилися в північнокорейській пресі. Знімки були зроблені під час засідання Політбюро центрального комітету Трудової партії, яке очолював Кім Чен Ин.

Напевно, у КНДР вирішили публікацією знімків розвіяти чутки про важку хворобу свого лідера. Фото були опубліковані Центральним телеграфним агентством КНДР.

На засіданні обговорювалося питання посилення боротьби з поширенням коронавірусу і доцільність запровадження протиепідемічних заходів.

Також обговорювалися заходи щодо запобігання збиткам від тайфуну, який за прогнозами синоптиків може найближчими днями накрити провінції Хванхе-Намдо, Пхенан-Намдо та Пхенан-Пукто.

Як раніше писав «Ракурс», колишній помічник покійного президента Південної Кореї Чан Со Мін у інтерв’ю одному американському виданню заявив, що Кім Чен Ин, можливо, перебуває у комі, тому частину повноважень отримала його сестра Кім Йо Чжон.