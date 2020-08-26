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Ракурс
Ким Чен Ын. Фото: Корреспондент

Ким Чен Ын здоров — в КНДР опубликовали фото своего лидера

26 авг 2020, 18:33
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Ким Чен Ын, лидер Корейской Народно-Демократической Республики, полон сил и здоровья. Его фотографии появились в северокорейской прессе. Снимки были сделаны во время заседания Политбюро центрального комитета Трудовой партии, которое возглавлял Ким Чен Ын.

Надо полагать, что в КНДР решили публикацией снимков развеять слухи о тяжелой болезни своего лидера. Фото были опубликованы Центральным телеграфным агентством КНДР.

Ким Чен Ын. Фото: kcna.kp

На заседании обсуждался вопрос усиления борьбы с распространением коронавируса и целесообразности введения противоэпидемических мер.


Также обсуждались меры по предотвращению ущерба от тайфуна, который по прогнозам синоптиков может в ближайшие дни накрыть провинции Хванхэ-Намдо, Пхенан-Намдо и Пхенан-Пукто.

Как ранее писал «Ракурс», бывший помощник покойного президента Южной Кореи Чан Со Мин в интервью одному американскому изданию заявил, что Ким Чен Ын, возможно, находится в коме, поэтому часть полномочий получила его сестра Ким Е Чжон.


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