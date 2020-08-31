Кейт Миддлтон появилась в бюджетном платье за 360 грн. Фото: prm.ua

https://racurs.ua/n143197-keyt-middlton-poyavilas-v-budjetnom-plate-za-10-doll-foto.html

Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, появилась на виртуальном совещании в дешевом наряде из масс-маркета.

Супруга принца Уильяма провела онлайн-встречу на платформе Zoom, во время которой объявила о ста лучших снимках конкурса Hold Still. Участники этого конкурса продемонстрировали свою жизнь на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Герцогиня была одета в платье бренда Zara зеленого цвета с принтом в виде белых цветов. Наряд также оформлен кружевными деталями и глубоким декольте. Такой наряд стоит 10 фунтов стерлингов (366 грн). Также на герцогине были золотые серьги-кольца.

Поклонники восхищаются внешним видом Кейт, кое-кто из пользовательниц радуется, что у них есть такое же платье. Другие пользователи отмечают, как красиво платье смотрится на герцогине.

Напомним, 5 августа Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Южный Уэльс, где встретились с местными жителями и предпринимателями. Королевская особа была одета в легкое летнее платье нежного голубого цвета с небольшим цветочным узором.

А 4 августа герцогиня впервые появилась на людях в медицинской маске, когда посещала волонтерский проект Baby Basics в Шеффилде.