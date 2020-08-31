Кейт Міддлтон з'явилася в бюджетній сукні за 360 грн. Фото: prm.ua

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Ракурс

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, з’явилася на віртуальній нараді в дешевому вбранні з мас-маркету.

Дружина принца Вільяма провела онлайн-зустріч на платформі Zoom, під час якої оголосила про сто кращих знімків конкурсу Hold Still. Учасники цього конкурсу продемонстрували своє життя на карантині, введеному через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Daily Mail.

Герцогиня була одягнута у сукні бренду Zara зеленого кольору з принтом у вигляді білих квітів. Наряд також оформлений мереживними деталями і глибоким декольте. Таке вбрання коштує 10 фунтів стерлінгів (366 грн). Також на герцогині були золоті сережки-кільця.

Шанувальники захоплюються зовнішнім виглядом Кейт, дехто з користувачок радіє, що має таку ж сукню. Інші користувачі відзначають, як гарно плаття виглядає на герцогині.

Нагадаємо, 5 серпня Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали Південний Вельс, де зустрілися з місцевими жителями й підприємцями. Королівська особа була одягнена в легку літню сукню ніжного блакитного кольору з невеликим квітковим візерунком.

А 4 серпня герцогиня вперше з’явилася на людях в медичній масці, коли відвідувала волонтерський проект Baby Basics у Шеффілді.