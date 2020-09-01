Гео Лероса исключили из «Слуги народа»https://racurs.ua/n143271-geo-lerosa-iskluchili-iz-slugi-naroda.htmlРакурс
Гео Лероса, народного депутата, исключили из состава парламентской фракции «Слуга народа».
За соответствующее решение было собрано большинство голосов народных депутатов, которые входят в состав фракции. Об этом сообщает Telegram-канал «Слуги народа».
Также об исключении из состава фракции сообщил сам Лерос в своем Фейсбуке.
Сегодня Лерос во время выступления в Верховной Раде раскритиковал деятельность президента Украины Владимира Зеленского за последний год.
Во время этого выступления Лерос, в частности, обвинил Зеленского в сдаче интересов Украины с помощью «агента ГРУ России Андрея Ермака» и недавно назначенных руководителей украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука и Витольда Фокина.
Впоследствии Лерос заявил, что Зеленский лично позвонил руководителю фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии и дал команду собрать подписи за его исключение.
Напомним, Леросу недавно сожгли автомобиль.