Гео Лероса исключили из «Слуги народа»

Гео Лерос, фото: пресс-служба «Слуги народа»

https://racurs.ua/n143271-geo-lerosa-iskluchili-iz-slugi-naroda.html

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Гео Лероса, народного депутата, исключили из состава парламентской фракции «Слуга народа».

За соответствующее решение было собрано большинство голосов народных депутатов, которые входят в состав фракции. Об этом сообщает Telegram-канал «Слуги народа».

Также об исключении из состава фракции сообщил сам Лерос в своем Фейсбуке.

Сегодня Лерос во время выступления в Верховной Раде раскритиковал деятельность президента Украины Владимира Зеленского за последний год.

Во время этого выступления Лерос, в частности, обвинил Зеленского в сдаче интересов Украины с помощью «агента ГРУ России Андрея Ермака» и недавно назначенных руководителей украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука и Витольда Фокина.

Впоследствии Лерос заявил, что Зеленский лично позвонил руководителю фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии и дал команду собрать подписи за его исключение.

Напомним, Леросу недавно сожгли автомобиль.