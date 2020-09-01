Денис Шмыгаль, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n143270-plany-vlastey-otnositelno-karantina-ozvuchil-shmygal.html

Ракурс

Карантин в Украине, вероятно, снова продлят, однако он не будет жестким.

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, заявил об этом в интервью изданию The Page.

Сейчас карантин в Украине продлен до начала ноября.

По словам Шмыгаля, в сентябре-октябре ожидается «достаточно напряженный момент» с прохождением в Украине новой волны эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Здесь важно правильно подготовить медицинскую систему, врачей, оборудование, больницы, подвести кислород к кроватям, — отметил Шмыгаль.

Премьер также заверил, что, в случае необходимости, бизнесу окажут помощь.

В то же время он заявил, что повторять карантинный локдаун, как в апреле-мае этого года, не будут, поскольку нет экономической возможности остановить страну на две или более недель. Однако, по его словам, будет применяться адаптивный карантин.

Напомним, в Украине в течение длительного времени ежедневно выявляют более 2 тыс. новых случаев COVID-19. Всего за время эпидемии коронавируса это заболевание зафиксировали уже у более чем 123 тыс. человек.