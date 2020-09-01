В Умань ежегодно прибывают тысячи паломников-хасидов, фото: sohu.com

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Ракурс

В Умани группа подростков избила паломника-хасида, разбив ему нос.

Инцидент произошел в ночь на 1 сентября в одном из местных магазинов, куда зашла группа хасидов, чтобы совершить покупки, сообщает Объединённая еврейская община Украины,

Отмечается, что нападение произошло, когда остальные хасиды из этой группы покинули магазин и мужчина остался один. Тогда на него напали четверо подростков и разбили нос до крови.

Пострадавший — гражданин Израиля, имеющий вид на жительство в Украине. Он написал заявление в правоохранительные органы, полиция открывает уголовное дело по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Ежегодно в канун еврейского Нового года Рош га-Шана, который приходится на сентябрь-октябрь, в город Умань Черкасской области прибывают тысячи паломников-хасидов. В этом городе расположена могила известного религиозного деятеля цадика Нахмана — основателя брацлавского хасидизма.

Напомним, в конце августа в Умани возник конфликт между группой местных жителей и хасидами. В результате полиция открыла производство по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан).