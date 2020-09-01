До Умані щороку прибувають тисячі паломників-хасидів, фото: sohu.com

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Ракурс

В Умані група підлітків побила паломника-хасида, розбивши йому ніс.

Інцидент стався в ніч на 1 вересня в одному з місцевих магазинів, куди зайшла група хасидів, щоб зробити покупки, повідомляє Об'єднана єврейська громада України.

Зазначається, що напад стався, коли решта хасидів із цієї групи залишили магазин і чоловік залишився сам. Тоді на нього напали четверо підлітків і розбили ніс до крові. Також хулігани поцупили в нього продукти.

Постраждалий — громадянин Ізраїлю, який має посвідку на проживання в Україні. Він написав заяву до правоохоронних органів, поліція відкриває кримінальну справу за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Щороку напередодні єврейського Нового року Рош га-Шана, який припадає на вересень-жовтень, до міста Умань Черкаської області прибувають тисячі паломників-хасидів. У цьому місті розташована могила відомого релігійного діяча цадика Нахмана — засновника брацлавського хасидизму.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Умані виник конфлікт між групою місцевих жителів та хасидами. В результаті поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян).