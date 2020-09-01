Денис Шмигаль, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n143270-plany-vlady-schodo-karantynu-ozvuchyv-shmygal.html

Ракурс

Карантин в Україні, ймовірно, знову продовжать, проте він не буде жорстким.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, заявив про це в інтерв’ю виданню The Page.

Наразі карантин в Україні продовжено до початку листопада.

За словами Шмигаля, у вересні-жовтні очікується «доволі напружений момент» з проходженням в Україні нової хвилі епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Тут важливо правильно підготувати медичну систему, лікарів, обладнання, лікарні, підвести кисень до ліжок, — зазначив Шмигаль.

Прем'єр також запевнив, що, в разі потреби, бізнесу нададуть допомогу.

Водночас він заявив, що повторювати карантинний локдаун, як у квітні-травні цього року, не будуть, оскільки немає економічної можливості зупинити країну на два чи більше тижнів. Натомість, за його словами, буде застосовуватися адаптивний карантин.

Нагадаємо, в Україні протягом тривалого часу щодня виявляють понад 2 тис. нових випадків COVID-19. Всього за час епідемії коронавірусу це захворювання зафіксували вже у понад 123 тис. осіб.