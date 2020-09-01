Выгнать Лероса из фракции распорядился лично Зеленский

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Ракурс

Гео Лерос, народный депутат Украины, может лишиться членства во фракции «Слуга народа» после звонка президента Владимира Зеленского руководителю фракции Давиду Арахамии.

Об этом заявил Лерос. Он утверждает, что Зеленский лично позвонил Арахамии и дал команду собрать подписи за его исключение из фракции «Слуга народа». Лерос также сообщил, что президент попросил Арахамию составить список «слуг», которые не подпишут представление.

Лерос рассказал, что не готов прогнозировать свое будущее в парламенте, а другие фракции не предлагали ему сотрудничество.

О звонке Зеленского ему якобы рассказали коллеги, которые сообщили, что уже 70% фракции поддержали его исключение.

Коллеги говорили мне, что солидарны с моей позицией, но из-за давления, скорее всего, подпишут документ, — сказал Лерос.



«Ракурс» сообщал, что нардепы политсилы «Слуга народа» в Верховной Раде 1 сентября начали собирать подписи за исключение своего коллеги Гео Лероса из президентской фракции.

Этому предшествовало выступление депутата Лероса, во время которого он жестко обвинил президента в сдаче интересов Украины с помощью «агента ГРУ России Андрея Ермака», а также экс-президента Леонида Кравчука и его заместителя в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина.